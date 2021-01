Venezia, Zanetti: "Abbiamo la volontà di tornare a vincere". I convocati per il Cittadella

Derby veneto per il Venezia, che domani affronterà il Cittadella nella 19^ giornata del campionato di B. Come riferiscono i canali ufficiali del club dei lagunari, queste le parole di mister Paolo Zanetti nel pre gara: "Vedo la squadra vogliosa di uscire velocemente dalla situazione che ci sta attanagliando e devo dire che in settimana la squadra mi è piaciuta molto per come si è allenata; vedo negli occhi dei giocatori la volontà di continuare a fare quello che sappiamo fare e la voglia di tornare alla vittoria. Nelle ultime partite abbiamo creato molto e subito molto poco, ma nonostante ciò non abbiamo vinto; bisogna analizzare sempre le partite e abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo. Non ci sono cali fisici o di gioco, c’è purtroppo un calo di risultati ma siamo convinti che questo periodo stia per finire".

Sull'avversario, ai vertici della graduatori: "Il Cittadella si presenterà al Penzo da seconda in classifica e ciò significa che è una squadra forte, con potenziale; il loro allenatore li mette molto bene in campo dal loro allenatore e hanno una mentalità che si è andata costruendo nel tempo. Non sono certo una novità, preferisco quindi pensare a noi, e so di avere una squadra che può mettere in difficoltà chiunque senza farsi condizionare da quello che è stato l’ultimo periodo. Ci sono ancora tantissimi punti in palio e sono convinto che possiamo dire la nostra in questo campionato. In settimana sono venuti i nostri ultras a sostenerci e ci hanno detto delle cose bellissime e rare nel nostro mondo, soprattutto quando non vinci da alcune partite; hanno voluto farci sapere che loro sono al nostro fianco e che vogliono sostenerci per farci uscire da questo momento e credo sia giusto che noi domani rispondiamo sul campo facendo di tutto per dargli una gioia perché se lo meritano".

Spazio poi alla formazione e ai convocati: "Per la gara di domani dovremo fare a meno di ben 8 giocatori, ma ritroviamo Maleh, che sta molto bene; si è sempre allenato tanto e bene perché al di là del fatto che sia stato acquistato da una squadra di Serie A, lui ha sempre espresso la volontà di continuare a lottare con questo gruppo. Esposito l’ho trovato molto bene, ha molta voglia e percepisco in lui la volontà di esplodere per arrivare in alto; è un ragazzo giovane, ma per me non conta l’età, conta solo il campo".

Ecco l'elenco dei 21:

PORTIERI: Carotenuto, Lezzerini, Pomini

DIFENSORI: Ceccaroni, Cremonesi, Felicioli, Mazzocchi, Modolo, Molinaro, St. Clair, Svoboda

CENTROCAMPISTI: Crnigoj, Maleh, Marchesan, Taugourdeau

ATTACCANTI: Aramu, Bocalon, Di Mariano, Esposito, Forte, Johnsen.