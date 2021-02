Venezia, Zanetti: "Non pensavo di essere così in alto, ma l'obiettivo prioritario è la salvezza"

Il tecnico del Venezia Paolo Zanetti in vista della sfida contro la Virtus Entella continua a focalizzarsi sull’obiettivo salvezza nonostante una classifica che può far sognare in grande i lagunari: “Sinceramente non mi aspettavo che saremmo arrivati così in alto perché dovevamo creare un certo tipo di mentalità e filosofia, ma abbiamo lavorato duro sperando di arrivare a questo. Stiamo iniziando a credere di poter fare qualcosa di importante, ma se mi parlate di obiettivi parlo della salvezza perché è il passo fondamentale per poi alzare l’asticella e puntare allo step successivo. Quella di domani sarà una partita complicata contro una squadra che viene da quattro sconfitte di fila e che cercherà il risultato a tutti i costi. Hanno raccolto meno di quello che hanno dimostrato con le prestazioni, ma per noi c’è un’opportunità di dare continuità di risultati e di avvicinarci ad archiviare la pratica salvezza. - continua Zanetti parlando della squadra come riferisce Trivenetogoal.it - Recuperiamo Bjarkason, Ferrarini e Rossi, ma perdiamo Crnigoj per un problema muscolare che lo terrà fuori 3-4 settimane. Spero e penso di recuperare Forte, che non è ancora al 100% per un problema di fascite plantare. Dezi dal primo minuto? Potrebbe essere un’opzione, ma in ogni caso il suo momento non dovrebbe essere lontano. Ci saranno tante partite ravvicinate e servirà il contributo di tutti”.