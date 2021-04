Venezia, Zanetti:"Vittoria meritata e voluta, tre punti che ci danno fiducia e consapevolezza"

Dopo quattro sconfitte in casa il Venezia torna a sorridere al Penzo schiantando con un netto 3-0 il Cosenza. Di Ceccaroni, Crnigoj e Esposito le reti che danno ai lagunari i tre punti e permettono di scavalcare il Monza al quarto posto: "Una vittoria che volevamo molto e che ci siamo andati a prendere meritatamente- ha spiegato nel dopogara Paolo Zanetti, allenatore arancioneroverde-. L'interpretazione del match è stata ottima, la squadra ha dimostrato che se vuole qualcosa non ha problemi nel raggiungerla e farla sua. Sono tre punti che ci avvicinano alle zone alte e soprattutto ci fanno rosicchiare punti sugli ultimi posti disponibili per i playoff. Sono queste le partite che ci possono dare ulteriore fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi. Non era di certo un successo scontato, il Cosenza è ben messo in campo e gioca per salvarsi. Abbiamo fatto delle cose buone, altre invece vanno migliorate: possiamo fare meglio nella concretizzazione delle ripartenze ad esempio. Andando al di là dei risultati, noi cerchiamo sempre la prestazione e cerchiamo di proporre una filosofia di gioco precisa".