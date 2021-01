Vicenza, Beruatto: "In 10 contro 11 abbiamo strappato un ottimo pareggio al Venezia"

A margine del pari interno contro il Venezia, in casa Vicenza è stato Pietro Beruatto a commentare il match. Queste le sue parole, riprese dai canali ufficiali della società: ”Il rimpianto è sicuramente grandissimo, non so più cosa fare per segnare, visto quanto accaduto oggi (ieri, ndr) dopo il gol contro il ChievoVerona dove c’è stata la deviazione di Gori. Mi devono una cena sia Gori che Padella. Fuorigioco di Padella davvero così influente? Sicuramente era in fuorigioco, io penso che comunque il tiro fosse alto e sotto la traversa, il portiere l’ha sempre vista quindi non saprei, è stata una decisione dell’arbitro e va bene così. In 10 contro 11 abbiamo strappato un ottimo pareggio, per come si era messa la partita abbiamo portato via un grandissimo pareggio, adesso dobbiamo pensare alla prossima sfida".

Andando all'espulsione e al fatto che l'inferiorità numerica ha condizionato il match: "Sicuramente, come avevo detto anche a fine primo tempo, l’unica cosa che è mancata era il gol, se avessimo fatto l’1-0 il secondo tempo sarebbe stato diverso, ma va bene così, ci portiamo a casa questo punto e pensiamo alla prossima partita".

Nota conclusiva al mercato, che lo vedo accostato all'Atalanta: "Non so niente in questo momento penso al Vicenza, la mia testa è qui e cerco di dare il massimo per la maglia”.