Vicenza, Cappelletti: "Grande vittoria, dobbiamo credere di più nelle nostre qualità"

vedi letture

Il Vicenza batte il Brescia con un netto 3-0 e si allontana dalla zona playout. Tra i protagonisti c'è senza dubbio Daniel Cappelletti, autore del secondo gol biancorosso e baluardo difensivo che, a fine partita, ha detto la sua sul match appena vinto dalla squadra di Di Carlo: "Abbiamo sempre dimostrato di esserci anche se nelle ultime due gare non avevamo trovato il risultato. E' stato un periodo difficile, abbiamo avuto tanti casi di Covid ed era normale pagare questa situazione. Oggi tanto di cappello a noi perchè, con tante assenze, abbiamo fatto una grande vittoria", le sue parole ai microfoni di Dazn.

Può essere questo il nuovo modulo?

Potrebbe, abbiamo fatto una buona gara così ma dipende da noi e dalla nostra interpretazione della gara. Abbiamo tanta qualità, ma ci è mancata un pizzico di convinzione a volte. Dobbiamo credere di più nelle nostre qualità.

I calci piazzati sono il vostro punto forte...

Siamo consapevoli di essere bravi e che le palle inattive sono una chiave fondamentale per vincere le partite. A me piace lavorarci ed è un'arma in più. Se poi Giacomelli me la mette in testa così va benissimo.

Quanti gol puoi fare?

Il mio obiettivo sarebbe migliorare il record di 4 che ho fatto due anni fa e punto a quello sperando che possano servire alla squadra per portare punti importanti.