Vicenza, Dalmonte: "Sul 2-0 speravamo di portare a casa la vittoria, c'è rammarico"

L'attaccante del Vicenza Nicola Dalmonte ha commentato il pareggio contro il Pisa: "Come sto? Adesso non benissimo, il ginocchio fa male. Speriamo di avere notizie positive nei prossimi giorni. Il mio gol? E’ stato bravo Cappelletti a ridarmi palla sulla mia chiamata, dopo io ho guardato subito la porta e ho calciato, sperando passasse ed è andata bene. Nei primi cinque minuti non sono partito benissimo; ho fatto un po’ fatica a tenere palla, poi mi sono ripreso un po’ alla volta fino ad arrivare al gol. Sono contento ma mi dispiace essere uscito per l’infortunio al ginocchio, ma speriamo passi al più presto. Il problema del Vicenza? Onestamente non lo so. Guardando la partita è un peccato perché abbiamo avuto le nostre occasioni e meritavamo qualcosa di più, poi loro hanno trovato due grandi gol, dispiace. Il rammarico c’è perché con il vantaggio di 2 a 0, speravamo di portare a casa la vittoria. Ci portiamo a casa il punto e lavoreremo al meglio in questi due giorni per preparare la sfida contro la Cremonese. Dobbiamo disputare una grandissima partita, con attenzione, per portare a casa i tre punti".