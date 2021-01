Vicenza, Di Carlo: "Consolidato il gruppo coi due nuovi arrivati. Per ora siamo al completo"

In vista della trasferta di Reggio Emilia contro la Reggiana il tecnico del Vicenza Domenico Di Carlo ha parlato delle condizioni della squadra e anche dei nuovi arrivati dal mercato: “Non dico più come stiamo sennò poi stanno fuori due giocatori, però da Giacomelli e Dalmonte sono arrivare notizie positive e Pontisso sta meglio. Zonta invece va valutato perché ieri sentiva ancora male. Modulo? Sarà un 4-3-1-2 con Cappelletti centrale al posto di uno fra Padella e Pasini che hanno bisogno di riposare. Voglio poi ringraziare Bizzotto e Scoppa per quello che hanno fatto anche se hanno giocato poco e forse erano un po' arrabbiati anche con me, ma sono stati utili. Fra i nuovi Agazzi probabilmente partirà titolare, mentre Valentini, che conosco, potrà tornarci utile per la sua personalità e garra. - continua Di Carlo come riporta Trivenetogoal.it - Mercato? Oggi siamo al completo, ma c'è ancora tempo e dipende dagli obiettivi che restano sempre gli stessi. Secondo me abbiamo fatto bene, forse solo all'inizio non abbiamo raggiunto qualche vittoria in più, ma oggi abbiamo consolidato il gruppo anche coi due nuovi arrivi”.