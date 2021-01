Vicenza, Di Carlo: "Difficile stare in piedi in campo ghiacciato. C'è rammarico"

Domenico Di Carlo, tecnico del Vicenza, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della gara pareggiata 0-0 al "Menti" contro il Frosinone: "Abbiamo affrontato una squadra di grande spessore, giocando alle 21 è stato difficile stare in piedi su un campo ghiacciato come questo ma non voglio creare polemiche. Nel secondo tempo ci è mancato solo il gol, è uno 0-0 che ci lascia rammarico ma abbiamo sfidato una formazione molto importante e che si è difesa nel modo corretto".

Molto positiva la prova di Rigoni in mezzo al campo

"Rigoni ha esperienza visti i tanti anni di Serie A, è diventato un centrocampista d'attacco fin dai tempi del Chievo: è un vicentino doc, ha i colori biancorossi nel sangue. Tutta la squadra gira bene intorno a lui, mi preme prò dire che queste partite vanno portate a casa: è la quinta sfida che pareggiamo in questo modo, speriamo di recuperare Dalmonte e Longo per avere qualche opzione in più per vincere le prossime sfide che saranno bloccate come quella di oggi. Ci è mancato solo il gol dopo un buon secondo tempo".

Quattro punti nel 2021 e zero gol subiti: è fiducioso per i Playoff?

"Assolutamente sì, il Covid ci ha penalizzati mentre ora sono tornati un po' tutti. Il periodo difficile è passato, la squadra sta bene ed è in fiducia: il gruppo che viene dalla Serie C ha tanta fame. I giocatori di qualità come Giacomelli, Meggiorini e Dalmonte devono essere più bravi a farci vincere. Zero gol subiti? Sono soddisfatto, è un miglioramento ma ora serve più concretezza e determinazione davanti alla porta".

Martedì il derby con il Chievo: per lei sarà una partita speciale

"Vicenza è la mia prima casa, il Chievo la seconda. Sarà un'emozione, oggi si sono presi i tre punti contro l'Entella dunque speriamo di prenderceli noi martedì per pareggiare la situazione (ride, ndr)".