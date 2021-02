Vicenza, Di Carlo: "Lanzafame può entrare a gara in corso". I convocati: 4 gli assenti

"Dovrò valutare anche Longo che arriva da un periodo intenso, mentre Lanzafame non partirà dall’inizio, ma potrebbe subentrare. In difesa Bruscagin giocherà titolare, così come a centrocampo tornerà Rigoni". Così il tecnico del Vicenza Domenico Di Carlo in conferenza stampa ha parlato della formazione da opporre al Monza. Fra i convocati assenti gli infortunati Mario Ierardi, Andrea Nalini, Jacopo Da Riva, Nicola Dalmonte. Ci sono i neo acquisti Kanzafame, Agazzi e Valentini. Questa la lista dei 24 convocati:

Portieri: Grandi, Perina, Zecchin

Difensori: Barlocco, Beruatto, Bruscagin, Cappelletti, Fantoni, Padella, Pasini, Valentini

Centrocampisti: Agazzi, Cinelli, Pontisso, Rigoni, Vandeputte, Zonta

Attaccanti: Giacomelli, Gori, Jallow, Lanzafame, Longo, Mancini, Meggiorini