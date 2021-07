Vicenza, Di Carlo: "Questa Serie B sembrerà quasi una Serie A-2. Buffon un campione"

Il tecnico del Vicenza Domenico Di Carlo ha parlato così ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "La Serie B sembrerà una Serie A-2? Sì, al via ci saranno tante società blasonate con squadre competitive. Ci sarà da combattere ma proprio per questo è tanta la voglia di fare bene e riportare la gente allo stadio. Buffon? Un grande campione, è un onore averlo in B. Un uomo dai valori importanti, non è semplice scendere di categoria. Ha fatto la storia del calcio, quando affronteremo il suo Parma gli renderemo merito ma faremo anche di tutto per fargli gol. Balotelli? Aveva scelto Monza per rilanciarsi, ma dopo sei mesi di stop non è facile far ripartire un motore importante come il suo. Sarà una B ancora più intrigante, difficile e stimolante. Ma il Vicenza saprà farsi valere e con la sua gente allo stadio potrà essere più forte degli altri, a livello di carattere e mentalità”.