Vicenza, due nomi per rinforzare l'attacco: Paloschi o Diaw. Longo e Jallow verso l'addio

Il Vicenza nella prossima stagione potrebbe rivoluzionare il reparto d’attacco facendo partire due delle delusioni della stagione: Samuele Longo e Lamin Jallow. I due calciatori infatti hanno chiuso la stagione segnando appena sei reti complessive e questo mette in forte dubbio la loro permanenza in Veneto. Secondo biancorossi.net Per sostituirli il club starebbe pensando a due profili importanti. Il primo è Alberto Paloschi, in scadenza di contratto con la SPAL, il secondo Davide Diaw, attualmente impegnato con il Monza nei play off di Serie B.