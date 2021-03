Vicenza-Empoli 0-2, le pagelle: Bajrami pericolo costante, Longo e Giacomelli mai in gara

vedi letture

Vicenza-Empoli 0-2

Marcatori: 8' Mancuso, 90+7’ Matos.

VICENZA

Grandi 6 – Molto attento e reattivo per tutto il match. Nel finale stende Matos, ma rimane la buona prestazione.

Bruscagin 6 – Prova sempre a sfondare sulla corsia destra. Nel secondo tempo colpisce il palo dopo una fantastica conclusione di destro.

Pasini 5,5 – Spesso in ritardo. Soffre i continui movimenti degli attaccanti azzurri.

Cappelletti 6 – Intercetta un paio di traversoni pericolosi e cerca di guidare il reparto difensivo.

Baruatto 5,5 – Bajrami lo confonde e va spesso in affanno. Non spinge sul lato mancino.

Agazzi 5,5 – Perde la marcatura su Ricci ed è costretto a rincorrerlo per tutto il primo tempo. (dal 55’ Vandeputte 6 – Entra e si fa sentire. Corre e dà freschezza al reparto.).

Pontisso 5,5 – Poco ispirato oggi. Non riesce a prender per mano i compagni. (dal 66’ Cinelli 6 – Entra bene in partita, fa filtro a centrocampo.).

Rigoni 5,5 – Dà tutto, ma non basta. Poco lucido quando arriva al limite dell’area. Pesa il gol fallito all’ultimo minuto di gara.

Zonta 5,5 – Perde quasi sempre il duello con Terzic. Non riesce a sfondare sulla corsia destra. (dal 82’ Jallow s.v.).

Longo 5 – Mai in partita. Non tiene un pallone, non fa mai salire i suoi. Fa il solletico alla retroguardia ospite. (dal 67’ Gori 5,5 – Prova a dare fisicità al reparto ma perde il confronto con i centrali azzurri.).

Giacomelli 5 – Non si è mai visto. Esce perché mai pericoloso. (dal 54’ Lanzafame 6,5 – Dà la scossa. Appena entrato impegna seriamente Brignoli e, dopo pochi minuti, va vicino al gol.).

EMPOLI

Brignoli 7 – Praticamente mai impegnato per tutta la prima frazione. Nel secondo tempo si supera prima su Lanzafame e poi, nel finale, fa un miracolo su Rigoni.

Sabelli 6,5 – Fa su e giù per quella fascia. Peccato per qualche traversone non sempre preciso, ma che intensità. A venti minuti dalla fine esce sfiancato. (dal 76’ Crociata 6 – Non doveva concedere campo alle punte biancorosse e ci riesce con estrema attenzione.).

Casale 7 – Mai una sbavatura. Gioca spesso d’anticipo. Lanzafame lo impegna ma non si scompone.

Romagnoli 7 – Partita perfetta la sua. Vince ogni duello aereo e trasmette sicurezza all’intero reparto. Nel finale alza il muro e per i padroni di casa non c’è niente da fare.

Terzic 6 – Duella con Zonta per buona parte della gara. Ogni volta che si spinge in avanti guadagna un corner.

Haas 6,5 – Lotta a centrocampo e con i suoi strappi è sempre pericoloso.

Stulac 6,5 – Spesso libero, può orchestrare tranquillamente per tutta la prima frazione. Rigoni è poi costretto a schermarlo.

Ricci 6,5 – Grande prova di forza la sua. Cerca il pallone e con coraggio prova ad ispirare sempre i compagni . (dal 64’ Zurkowski 6 – Corre tanto e dà fisicità alla squadra.).

Bajrami 7 – Una mina vagante. Danza sul pallone e ogni volta che riceve palla, la retroguardia biancorossa trema. Sempre giocate di qualità le sue. (dal 77’ Fiamozzi s.v.).

Mancuso 6,5 – Porta in vantaggio i suoi grazie ad un gol realizzato da vero rapace d’area di rigore. (dal 83’ Matos 6,5 – Entra nel finale, si guadagna il calcio di rigore che lui stesso poi trasforma. Che impatto.).

La Mantia 6 – Fa la guerra con i centrali biancorossi, ma è poco lucido quando si trova in area di rigore. (dal 65’ Moreo 5,5 – Fatica a riempire l’area avversaria e non aiuta molto i compagni.).