Vicenza, Giacomelli vicino al rinnovo di contratto. Da chiarire la posizione di Lanzafame

vedi letture

Dopo il rinnovo di Riccardo Meggiorini presto potrebbero arrivare altri prolungamenti di contratto in casa Vicenza. Stando a quanto riportato da Biancorossi.net uno di questi riguarderebbe Stefano Giacomelli che lo scorso luglio ha firmato un contratto di un anno con opzione di rinnovo le cui condizioni sarebbero state quasi raggiunte con conseguente accordo per la stagione 2021/2022. Ancora da chiarire, invece, la posizione di Davide Lanzafame, attaccante arrivato al 'Menti' nel mercato di gennaio e subito dimostratosi un innesti di livello. Al momento non risultano contatti per il prolungamento dell'accordo in scadenza a giugno, ma la possibilità non è da escludere nonostante risultino alcuni primi interessamenti da parte di altre società del campionato cadetto.