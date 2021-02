Vicenza, Magalini: "Lanzafame cercato già in estate. Maric? Non ha voluto lasciare il Monza"

Il direttore sportivo del Vicenza Giuseppe Magalini in conferenza stampa ha parlato del mercato appena concluso: “L’abbiamo preparato come volevamo, poi il riuscire in certe operazioni va verificato con la realtà delle cose e le difficoltà che si possono incontrare. A voi interessa soprattutto l’attaccante e noi avevamo preparato un pensiero, poi non siamo riusciti a fare ciò che volevamo, ma non per colpa nostra, ma perché gli altri club non hanno voluto privarsi di quei giocatori che avevamo puntato. Il tentativo per Maric non era stato messo in preventivo, ma poi è esplosa la situazione e ci abbiamo provato, ma lui non ha voluto lasciare il Monza. Lanzafame? Avevamo incontrato Ambrosetti in estate, ma poi le cose non sono andate come volevamo, dieci giorni fa lo abbiamo risentito e posso garantire che era nostra volontà portare a termine questa situazione. - continua Magalini come riporta Trivenetogoal.it - Per quanto riguarda Maggio ho ricevuto una chiamata dal suo procuratore, ma gli ho spiegato che non cercavamo un terzino destro. In questo mercato abbiamo preso un difensore che ha sempre fatto A e B e sembra che non abbiamo preso nessuno. Invece secondo me ci siamo completati e migliorati”.