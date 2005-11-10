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Virtus Entella, prosegue il rapporto con Chiappella: il mister ha firmato fino al 2028

Virtus Entella, prosegue il rapporto con Chiappella: il mister ha firmato fino al 2028TUTTOmercatoWEB
Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 17:13Serie B

"Avanti insieme. È stato raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto di Andrea Chiappella fino al 30 giugno 2028". Così la Virtus Entella ha comunicato sui propri canali il rinnovo del tecnico.

"Arrivato a Chiavari nell’estate del 2025, mister Chiappella ha guidato la squadra nella stagione del ritorno in Serie B, contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo salvezza e ponendo le basi per la prosecuzione di un percorso tecnico e umano condiviso con il club. - si legge ancora - Il rinnovo rappresenta la volontà reciproca di dare continuità al lavoro avviato nell’ultimo anno, nel segno della programmazione, della crescita e della convinzione comune di poter continuare a costruire insieme il futuro biancoceleste".

Queste invece le parole del tecnico biancoceleste ai canali ufficiali del club: "Questo prolungamento nasce da sentimenti reciproci di gratitudine, determinazione e dalla convinzione di poter continuare a crescere insieme. - prosegue Chiappella - Siamo reduci da una stagione che ha rappresentato per tutti un nuovo inizio, culminato con il raggiungimento di un obiettivo importante e tutt’altro che scontato. Abbiamo costruito basi solide, ma il percorso è ancora lungo. Non vedo l’ora di ripartire e continuare a lavorare insieme a questo gruppo, alla società e ai nostri tifosi".

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