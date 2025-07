Ufficiale AlbinoLeffe, arriva a titolo definitivo Tommaso Lupinetti: accordo fino al 2027

U.C. AlbinoLeffe comunica di aver acquisito dall'A.C. Monza le prestazioni sportive del calciatore Tommaso Lupinetti, centrocampista classe 2005, che si è legato con il club sino al 30 giugno 2027.

Nativo di Pescara, ha mosso calcisticamente i primi passi con Caldora Calcio ed Acqua&Sapone (attuale 2000 Calcio Montesilvano), club con il quale ha debuttato - ancora 15enne - in Eccellenza. Approdato al Monza in Primavera, Lupinetti è stato - nella Stagione 2022/23 - tra i protagonisti della promozione nella massima categoria giovanile del club brianzolo, con cui nell'ultimo biennio (2023-25) ha totalizzato 63 presenze (10 gol) nel campionato di Primavera 1.

“Sin dal primo impatto, ho riscontrato grande serietà da parte della società: è stato uno dei motivi determinanti nello scelta di venire all'AlbinoLeffe – le prime parole in bluceleste di Tommaso Lupinetti -. Sono felice di essere entrato a far parte di un club che vanta una grande storia e strutture di rilievo. Alla mia prima esperienza tra i grandi, non vedo l'ora di lavorare sul campo per raggiungere tutti gli obiettivi, sia collettivi sia individuali”.