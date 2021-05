AlbinoLeffe, Giacchetta sul Modena: "Possiamo rimontare. Mi aspetto un salto di qualità"

vedi letture

Il direttore sportivo dell’AlbinoLeffe Simone Giacchetta ai microfoni di Tuttoc.com ha spiegato di credere nella rimonta contro il Modena nel ritorno della sfida play off di Serie C: “La gara d’andata non è andata bene dal punto di vista del risultato, queste gare si decidono nei dettagli e forse dobbiamo ancora crescere e migliorare. Siamo arrivati a questo punto con qualità e merito, stiamo facendo un percorso e nonostante la sconfitta siamo sulla strada giusta per diventare una squadra ancora più importante. Abbiamo ancora novanta minuti a disposizione, questi giorni ci serviranno per caricare le batterie che nonostante la sconfitta interna ci dà l'opportunità di ribaltare il risultato. - continua Giacchetta - Mi aspetto una squadra molto forte, mi aspetto di fare quel salto di qualità in più che non abbiamo fatto nella partita d'andata e sfruttare le occasioni che abbiamo mancato all'andata. Migliorare negli ultimi metri tanto nella qualità delle scelte che nel tiro in porta. Dobbiamo presentarci con il solito atteggiamento che ci ha contraddistinto in questo cammino".