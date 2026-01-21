Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Alcione Milano, arriva Raffaelli fra i pali: era all'Ospitaletto nella prima metà della stagione

Alcione Milano, arriva Raffaelli fra i pali: era all'Ospitaletto nella prima metà della stagione
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 18:09Serie C
Tommaso Maschio

Dopo sei mesi in prestito all'Ospitaletto, dove ha collezionato appena due presenze, il giovane portiere Raffaelli cambia squadra pur restando in Serie C. Il giocatore classe 2005 del Bologna si trasferisce in prestito all'Alcione dove concluderà questa stagione. Di seguito il comunicato della formazione milanese:

"La società Alcione Milano è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Francesco Raffaelli.

Portiere classe 2005, arriva all’Alcione Milano dal Bologna, squadra in cui è cresciuto a livello giovanile. Francesco vanta anche una lunga esperienza in Serie D al Grosseto, dove ha collezionato 68 presenze. Nel corso di questa stagione ha vestito invece i colori dell’Ospitaletto in Serie C. Indosserà la maglia numero 1.

A Francesco va l’in bocca al lupo della società Orange per questa nuova esperienza".

