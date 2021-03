Alessandria, continuano i blackout, Artico: "Inspiegabile. Ciò che facciamo non basta"

Continuano i blackout dell'Alessandria. Dopo tre vittorie consecutive i Grigi nello scorso weekend sono incappati in un sorprendente stop contro il Piacenza, formazione in piena lotta per la salvezza. Di questo, dalle pagine di GrigiOnLine ha parlato il ds del club Fabio Artico: “È inspiegabile, ma i fatti sono questi. Non ci rimane che rimboccarci le maniche e lavorare perché, probabilmente, quello che facciamo non basta. Con i se e con i ma si riscriverebbe la storia ed i bilanci li faremo a fine anno. Ovvio che, dopo 30 partite, non posso essere contento e questo è un momento nel quale sono arrabbiato e deluso. Ripeto, i bilanci li faremo tra otto partite ed i playoff. A me, adesso, interessa la partita di giovedì contro il Renate. Ogni volta che ho guardato a medio termine siamo caduti, anche in maniera fragorosa. Ora mi aspetto una reazione forte con il Renate e giovedì sera penseremo alla gara successiva”.