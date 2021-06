Alessandria, Longo tiene i piedi per terra: "Sarebbe stupido pensare di essere già qualificati"

Moreno Longo, allenatore dell'Alessandria, ha così commentato il successo per 1-2 dei suoi in casa dell'Albinoleffe nell'andata delle semifinali playoff: "I ragazzi hanno interpretato al meglio una partita non semplice contro un avversario che non ti concede molto. Dopo il 2-0 dovevamo continuare ad essere aggressivi, abbiamo subito il gol in una delle poche occasioni degli avversari mantenendo aperto il discorso in vista del ritorno. C'è da temere la loro organizzazione e la loro qualità, al ritorno avranno anche Manconi, il quale negli spazi aperti può essere devastanti. Lo spirito visto del girone di ritorno dovrà essere protratto nella gara di mercoledì. Sarebbe stupido pensare di aver già ottenuto la qualificazione, dovremo affrontare la partita tra tre giorni con il coltello fra i denti. Quando si è in semifinale è normale avere delle difficoltà, nel primo tempo dovevamo avere la pazienza di portare la partita dalla nostra parte, una squadra vera sta nelle difficoltà e viene fuori. Sono contento che questi ostacoli sono stati superato uscendo fuori alla distanza".