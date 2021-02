Arezzo, l'ultima delle ultime: nessuno in C ha fatto peggio. L'annus horribilis degli amaranto

vedi letture

L'ultima delle ultime: perché nessuno, in Serie C, ha fatto peggio dell'Arezzo, fanalino di coda del Girone B del torneo di terza serie.

Neppure le ultime classificate degli altri due raggruppamenti, che sono la Lucchese nell'A, con soli 17 punti e 14 sconfitte su 25 gare disputate, e la Cavese nel C, ferma a quota 16 e con 14 sconfitte su 24 match in archivio (ricordiamo che nel raggruppamento del sud, causa disparità di squadre, a ciascun turno un club osserva riposo forzato).

I toscani, dopo il ko di ieri contro il Padova, contano ben 15 ko all'attivo, e una sola vittoria e 9 pareggi: totale che viene immediato, 12 punti. E già tre cambi in panchina operati. Certo, la salvezza non è ancora un miraggio, davanti ci sono 13 match e la possibilità di tentate la sorte mediante i playout, ma la situazione non è affatto rosea. Con la tifoseria ormai stanca del tutto, altro peggiorativo di un'annata orribile.

La svolta è possibile, dicevamo: alle porte la sfida contro il Matelica. Un'altra prova del nove.