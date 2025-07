Ufficiale Arezzo, saluta il centrocampista Bigi: giocherà in prestito alla Scafatese

Nuova esperienza in Serie D, dopo quella con l'Albalonga nel 2023/24 (33 presenze) per il giovane centrocampista Bigi che lascia l'Arezzo dopo una sola stagione in cui ha trovato poco spazio in prima squadra. Questa la nota del club toscano in merito alla sua cessione in prestito alla Scafatese in quarta serie:

"La S.S. Arezzo comunica di aver ceduto a titolo temporaneo alla Scafatese calcio 1922 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Niccolò Bigi. Il centrocampista saluta il Cavallino dopo aver collezionato 2 presenze nella scorsa stagione. A Niccolò vanno il nostro più sentito ringraziamento per la professionalità e i migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni, dentro e fuori dal campo".