Ufficiale Arzignano Valchiampo, rinforzo a centrocampo: ecco il classe 2004 Mirco Moretti

Rinforzo a centrocampo per l'Arzignano Valchiampo, che ha tesserato il giovane Mirco Moretti. Di seguito il comunicato ufficiale del club gialloceleste:

"Mirco Moretti è Gialloceleste. Il centrocampista classe 2004 arriva dall’USD Adriese firmando un contratto biennale fino al 30 giugno 2027.

Benvenuto Mirco, tua la maglia 16!"

LA BIO

Originario di Porto Viro (Rovigo), Moretti inizia a giocare a calcio nel suo paese con i colori del San Giusto. A otto anni passa alla Spal, fino ai 14. Successivamente entra nel settore giovanile dell’Adriese trovando con i colori blugranata l’esordio in Prima Squadra nella massima Serie Dilettantistica. In Serie D sono 68 le presenze totali e 12 le reti realizzate, 10 solo nella stagione 24/25. Con la maglia dell’FC Arzignano Valchiampo entrerà nei Professionisti.

LE PRIME PAROLE IN GIALLOCELESTE

«Sono molto felice di essere ad Arzignano ma allo stesso tempo mi sento nervoso perché è il primo contratto che firmo da Professionista. Voglio dare il meglio a questa società. I miei ex compagni Fyda e Gnago mi hanno parlato benissimo di questo posto. Devo confermarmi dallo scorso anno e spero che tutti insieme daremo alla piazza grandi soddisfazioni […] In squadra porto simpatia, ignoranza – rivela scherzando – e la voglia di fare bene. Quando sono in campo non voglio mai perdere e farò di tutto per vincere. Ho scelto il numero 16: sono nato il 16 novembre ed è un numero che mi raffigura tanto e che ho sempre scelto anche nelle squadre precedenti. Che sogno custodisco? Il mio obiettivo è andare a giocare a San Siro».