Ufficiale Ascoli, ceduto Aljaz Tavcar in prestito annuale a L'Aquila in Serie D

Cessione a titolo temporaneo da parte dell'Ascoli. Il club marchigiano con una nota ha comunicato il trasferimento in prestito fino a giugno del difensore centrale classe 2000 Aljaz Tavcar a L'Aquila in Serie D.

Il giocatore sloveno è approdato in bianconero nell'estate 2021 dopo aver vissuto un'esperienza all'ND Bilije. Per lui un totale di 10 presenze complessive.

Nella seconda parte di stagione ha vissuto un'esperienza di sei mesi all'Union Clodiense.