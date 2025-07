Ufficiale Pontedera, dalla Fiorentina arriva in prestito il giovane portiere Tommaso Vannucchi

L'US Città di Pontedera comunica di aver acquisito a titolo temporaneo da ACF Fiorentina i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Vannucchi.

Vannucchi, portiere classe 2007, ha mosso i primi passi nel Lido di Camaiore per poi compiere tutta la trafila nel settore giovanile della Fiorentina. Nel suo curriculum diverse convocazioni con la Prima squadra e il premio come miglior portiere 2007 ai 'Primavera 1 Best Awards' 2024/25, oltre a risultare in pianta stabile in Nazionale Under 18