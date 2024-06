Ufficiale Audace Cerignola, tesserato Riccardo Vono: accordo fino al 30 giugno 2026

La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica il tesseramento del centrocampista Riccardo Vono.

Vono, nato a Domodossola (VB), il 31 ottobre 2000, proviene dal Chieri (girone A serie D, 24 presenze e 9 gol). In precedenza ha vestito la casacca del Gozzano, club militante nel girone A di serie D, dove ha totalizzato 31 presenze e 9 reti. Cresciuto nelle giovanili dello stesso Gozzano, esordisce in D nella stagione 2017/18 (7 presenze). Successivamente passa al Sondrio (D) dove è titolare inamovibile (29 presenze, 1 gol). Nella stagione 2019/20 torna in forza al Gozzano, neo promosso in C, dove colleziona 10 presenze e 1 gol. Dopo la retrocessione in D resta in maglia rossoblù (36 presenze, 2 reti). Nella stagione 2021/22 torna in C dove con la maglia del Giana Erminio realizza 33 presenze e 1 gol.

Vono si lega all’Audace Cerignola per due stagioni con scadenza 30/06/2026.