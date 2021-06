Avellino, avanti con Di Somma e Braglia. La società conferma la fiducia a entrambi

L’Avellino ha deciso di non cambiare. Dopo la delusione della semifinale play off persa contro il Padova il club irpino ha deciso di continuare con Salvatore Di Somma come direttore sportivo e Pietro Braglia come allenatore. Lo riferisce Tuttoc.com spiegando che oggi c’è stato un incontro fra i due e il presidente D’Agostino in cui la società ha ribadito fiducia a entrambi.