Avellino, Braglia sul 2° Turno Fase Nazionale playoff: "SudTirol? La più forte da incontrare"

Giornata di conferenza stampa in casa Avellino, con mister Piero Braglia che, come riferisce sportavellino.it, si è così espresso sul 2° Turno della Fase Nazionale dei playoff, che opporrà gli irpini al Sudtirol: “Penso sia stata la più forte squadra che potevamo prendere. Hanno uno spirito di squadra incredibile, alcuni di loro stanno insieme da diverso tempo. Squadra organizzata, sono pericolosissimi quando ripartono. Questo è un grande gruppo, non guardate il nome. Hanno una rosa con grandi giocatori. Non hanno un peso leggero sulle spalle, è una vita che vogliono salire di categoria. La gara pesa a noi ma pesa anche a loro. Penso che Vecchi ha sempre fatto bene ovunque è andato, lo accostano in diverse panchine anche in categorie superiori. C’è solo da fargli i complimenti”.

Sulla squadra: “Ieri l’abbiamo lasciati tranquilli i ragazzi, abbiamo cercato di farli recuperare sotto tutti i punti di vista. Oggi vediamo come stiamo e poi organizziamo gli allenamenti. I tempi non permettono di preparare tanto, si gioca ogni tre giorni. Dobbiamo pensare a noi stessi e vedere chi recupera. Al di là di tutto noi la partita la facciamo in base alle nostre caratteristiche. Sarà una partita difficile per noi ma anche per loro. Stanno tutti bene, bisogna vedere come recuperano da qui a domenica. Se si giocava la sera si poteva recuperare meglio, non dobbiamo però lamentarci. Nell’arco dei 180 minuti deve prevalere la forza della squadra. Dobbiamo stare attenti e preparare la partita al meglio. È una gara difficile da decifrare. Dobbiamo giocare sulle determinazioni e sulle convinzioni. Questa squadra gioca per la maglia che indossa. Dobbiamo essere bravi in tutte e due le partite, dobbiamo fare di tutto per buttarli fuori”.

Conclude con il ritorno dei tifosi allo stadio: "In serie D c’è l’accesso libero e in C no. Quando andremo da loro ci sarà la gente e da noi no, a distanza di due giorni”.