Avellino, Braglia sul Palermo: "Uscire non sarebbe un fallimento, ma un giramento di p***e"

Non usa mezze parole il tecnico dell'Avellino Pietro Braglia alla vigilia della sfida contro il Palermo valida per i play off di Serie C: "A me non ha fatto molto piacere aver preso il Palermo, devo essere onesto. Nelle ultime 10 partite hanno perso una volta sola e hanno vinto con merito a Castellammare, sono una squadra che ha entusiasmo e sta bene, totalmente diversa da quella che abbiamo battuto in campionato. Non si può sapere se arriveranno meglio loro che hanno giocato o noi che abbiamo riposato a questa sfida a volte quando prendi entusiasmo senti anche meno la fatica. - continua Braglia come riporta Tuttoavellino.it - Andremo a fare la nostra partita a Palermo, facendo il massimo perché la gara d'andata è la più importante e non deve essere presa sotto gamba. Eliminazione? Non sarebbe un fallimento uscire a questo punto, ma sicuramente un giramento di p***e".