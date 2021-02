Bari, Cianci e un esordio da sogno: entra e segna il gol decisivo nel derby col Monopoli

vedi letture

Un lungo inseguimento, un trasferimento voluto fortemente da entrambe le parti e un gol all’esordio che vale la vittoria nel derby contro il Monopoli. Pietro Cianci, neo attaccante del Bari, non poteva sperare in un inizio migliore con la maglia della squadra della sua città. Dopo aver coronato il sogno di ogni tifoso – giocare con la propria squadra del cuore – Cianci ha subito segnato un gol pesante dimostrando che il ritmo tenuto a Potenza nella prima metà di stagione (10 reti in 18 gare) non era affatto casuale.

"Emozione unica, come ho detto già in altre interviste è un'emozione che auguro a ogni tifoso barese, non si può spiegare, sono senza parole. Questo gol è di tutti, della mia famiglia, di tutti i tifosi del Bari”. Sono state le prime parole di Cianci nel dopo gara, parole da cui traspare tutta la voglia di essere decisivo anche a casa propria, con una maglia a lungo sognata e che ora è diventata una realtà da onorare.