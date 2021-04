Bari, De Laurentiis: "Siamo pronti a combattere: nessuno ci ha ancora levato la Serie B"

Nel corso della conferenza stampa di (ri)presentazione di mister Gaetano Auteri, come riferisce tuttobari.com, è intervenuto il presidente del Bari Luigi De Laurentiis. Che ha voluto lanciare un messaggio alla piazza: "Ci tenevo ad esserci oggi come sempre. A dimostrazione che ci siamo sempre. Lavoro col sudore sulla fronte. Ringrazio Massimo Carrera e il suo staff per l'impegno che hanno dimostrato. Il calcio ci impone una scelta non facile. Siamo talmente determinati, che abbiamo fatto delle scelte. Abbiamo voltato pagina, siamo pronti a combattere. Nessuno, e ripeto nessuno, ci ha ancora levato la Serie B. E' un discorso che ho fatto ai calciatori e ad Auteri. Oggi più che mai serve lucidità: siamo una squadra importante, dobbiamo avere un gioco ben impostato e semplice. I playoff sono tutte finali all'ultimo sangue. Noi come società continueremo a fare qualunque cosa, poi tireremo le somme, e risponderò delle mie responsabilità. Rappresentiamo una fede, sono qui in prima persona, risponderò di tutte le mie azioni. Voglio ringraziare anche Auteri che è tornato con noi con grande voglia di vincere. E' cosciente di avere una grossa squadra a disposizione: ho sentito dal primo minuto una grossa determinazione. Gli auguro di prepararsi a fare una vera guerra: ma sono sicuro sarà pronto. Ci siamo sentiti tutti i giorni".