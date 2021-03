Bari, Lollo sulla svolta: "Ci siamo tolti dalla testa il pensiero della Ternana"

Intervistato da RadioBari il centrocampista biancorosso Lorenzo Lollo ha parlato di cosa è cambiato con l’arrivo del tecnico Massimo Carrera: “Ci siamo levati dalla testa il pensiero della Ternana, ragioniamo partita per partita allenandoci sempre al massimo per provare a fare più punti possibili. Qualcosa prima non andava bene altrimenti non ci sarebbe stato il cambio di allenatore, ci siamo fatti un esame di coscienza e stiamo seguendo mister Carrera a mente libera”.