Bari, Maita: "Commessi errori nel campionato, ma siamo stati anche sfigati"

Il Bari è pronto per il big match contro l'Avellino, una gara da vincere senza se e senza ma. Di questo, come riferisce tuttobari.com, ne ha parlato, sulle frequenze di RadioBari, Mattia Maita: "A prescindere da domani, dobbiamo dare continuità ai risultati, prendere sempre più fiducia e arrivare con uno sprint finale ai playoff. Se arriviamo in fiducia e carichi ai playoff, siamo fastidiosi per tutti. L'Avellino? Una grande squadra, se sono lì è perché se lo sono meritati. Sarà un test importante, daremo tutto. Abbiamo avuto qualche assenza. Quando vengono a mancare calciatori importanti, la squadra ne risente. Stiamo recuperando calciatori, e stiam facendo quello che dovevamo fare dall'inizio. Dobbiamo migliorare i nostri difetti e limare al massimo. Avere calciatori contati non aiuta nessuno, siamo stati troppo sfigati quest'anno, e abbiamo avuto anche qualche squalifica dove abbiamo fatto qualche errore, mi metto anche io in mezzo...".