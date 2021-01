Bari, monta la rabbia dei tifosi. Spunta uno striscione: “Auteri vattene”

Cresce la rabbia nella piazza di Bari per i risultati non eccelsi della squadra guidata da Gaetano Auteri. Proprio il mister biancorosso appare al centro della critica dei tifosi con lo storico gruppo ReDavid che ha esposto per le vie della città uno striscione eloquente che recita: “Auteri vattene da Bari”, come riportato dai colleghi di Tuttobari.com.