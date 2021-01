Bari, Montalto alla Reggina: i retroscena dell'addio ai Galletti pugliesi

Si è concretizzato pochi giorni fa il trasferimento di Adriano Montalto alla Reggina, ma questo addio - anche un po' imprevisto - pare essere imputabile, come riferisce tuttobari.com, a una scelta societaria.

L'attaccante, infatti, non avrebbe voluto lasciare la formazione biancorossa, sul sito si legge addirittura che "nei suoi progetti Bari rappresentava il meglio in questa fase della carriera, tanto da ritenerlo un club da categoria superiore alla Serie B. Le offerte non sono mai mancate in questa finestra di mercato, tutte però rispedite al mittente per continuare l'avventura con i galletti", ma il club dopo la vittoria di Bisceglie ha optato per scelte diverse.

A comunicazione avvenuta, l'entourage del calciatore (e lo stesso Montalto) ha preso in considerazione la possibile partenza, poi avvenuta.