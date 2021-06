Bari, sirene da Germania e Francia per il baby Mercurio. Potrebbe partire a zero

Il Bari rischia di perdere a parametro zero uno dei talenti più brillanti del suo settore giovanile. Si tratta di Giovanni Mercurio, fantasista classe 2003 che in questa stagione ha collezionato sei presenze, con un gol, in Serie C. Secondo quanto riferito da Tuttocalciopuglia.com il calciatore sarebbe finito nel mirino di alcuni club di Bundesliga e di Ligue 1 attratti dalla possibilità di strapparlo a costo zero visto che il giocatore è legato al Bari da un contratto di addestramento tecnico essendo minorenne. Se il Bari vorrà evitare il concretizzarsi di questa situazione dovrà sedersi al più presto al tavolo delle trattative per blindare Mercurio che resterebbe volentieri in Puglia.