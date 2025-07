Ufficiale Bra, rinforzo in difesa: preso il classe 2000 Matteo Rabuffi

Nuovo rinforzo per il Bra. Il club piemontese ha annunciato l'acquisto del difensore classe 2000 Matteo Rabuffi. Di seguito la nota del club:

La difesa del Bra, per l'imminente Serie C, si rinforza con Matteo Rabuffi.

Classe 2000, nella stagione 24/25 ha giocato nell'Asti (Serie D, girone A). Eclettico e grintoso, punto di riferimento per il reparto e per i compagni.

Giovanili Derthona, Gozzano, Sancolombano, Magenta, Pro Novara e Castanese nel suo CV sportivo. Si sta già allenando con la squadra, a disposizione del tecnico Fabio Nisticò e dello staff. Benvenuto Matteo