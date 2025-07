Ufficiale Napoli, dalla Danimarca arrivo il rinforzo in difesa: ecco Mille Jusjong Henriksen

Nuovo rinforzo in difesa per il Napoli Women. Il club campano ha annunciato l'acquisto della danese Mille Jusjong Henriksen, di seguito il comunicato del Napoli:

Difensore centrale classe 2003, Mille arriva al Napoli Women con un contratto annuale dopo aver giocato nella massima serie danese con il Kolding FC. Fa parte anche della nazionale danese Under 23.

“Sono molto entusiasta per questa nuova avventura e per l’opportunità di mettermi alla prova, sia a livello calcistico che personale. Non vedo l’ora di lavorare con compagne e staff ambiziosi e dare il mio contributo alla squadra.”