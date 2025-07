Ufficiale Bra, rinnova anche al vice capitano Matteo Pautassi. La nota del club

Matteo Pautassi, terzino sinistro del Bra, ha rinnovato il suo contratto con il club piemontese. Di seguito la nota del club:

Una delle "colonne portanti" dello spogliatoio, insieme al capitano Stefano Tuzza, è e sarà il suo vice. L'A.C. Bra comunica la riconferma per la stagione 2025/2026 in Serie C, di Matteo Pautassi.

Legato alla maglia giallorossa dal luglio del 2022, il laterale mancino classe 1995 si è fatto apprezzare per la sua abilità e la sua tecnica, ma anche per la sua grande empatia e la capacità di fare gruppo. Palla al piede corre sempre più veloce, salta l'uomo ed è un vero pericolo nella costruzione offensiva.

Diventa efficace, anche, nella fase difensiva. Sarà il vice-capitano dei braidesi e sarà a disposizione a partire dal raduno del 14/7. Il Bra e Matteo, ancora insieme e sempre più insieme!