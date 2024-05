Ufficiale Caldiero Terme, accordo biennale con il portiere classe 1998 Alessandro Giacomel

Il Calcio Caldiero Terme è lieto di comunicare di essersi assicurato, in vista della stagione 2024-2025, le prestazioni sportive del portiere classe 1998 Alessandro Giacomel, con cui è stato sottoscritto un accordo di durata biennale.

Nato a Padova, Giacomel è cresciuto per quattro stagioni nel settore giovanile dell’Empoli, prima di un lungo e proficuo percorso tra i professionisti con la maglia della Virtus Verona. Il classe 1998 ha difeso i colori del club di Borgo Venezia per cinque stagioni, raccogliendo complessivamente 102 presenze in Lega Pro. Giacomel arriva a Caldiero da svincolato, pronto a vivere il primo storico campionato del club termale tra i professionisti.