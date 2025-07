Ufficiale Doppia operazione al Latina, arriva Calabrese. Di Livio ceduto al Campobasso

Il Latina ha annunciato sui propri canali ufficiali due operazioni di mercato, una in entrata e una in uscita. Arriva in nerazzurro il difensore Bernando Calabrese, mentre saluta direzione Campobasso il centrocampista Lorenzo Di Livio. Quest'ultimo lascia il club dopo quattro stagioni in cui ha messo a segno quattro gol in 118 presenze. Questi i comunicati del club pontino:

"Bernardo Calabrese è nerazzurro

Difensore classe 2002, Calabrese torna in nerazzurro, stavolta a titolo definitivo, dopo aver già indossato la nostra maglia nella stagione 2022/2023, culminata con la qualificazione ai playoff e arricchita anche da un gol. Contratto biennale per il centrale difensivo.

Prodotto del vivaio dell’Hellas Verona, da capitano della formazione gialloblù, ha conquistato la promozione nella massima categoria giovanile. Nell’ultima stagione ha disputato il Girone B di Serie C con il Campobasso, giocando 28 gare e segnando una rete".

"Il Latina Calcio 1932 comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Di Livio al Campobasso Football Club.

Il club ringrazia Lorenzo per la dedizione, la professionalità e il contributo offerto in maglia nerazzurra, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera".