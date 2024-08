Ufficiale Campobasso, mister Braglia ritrova Morelli: il terzino arriva dal Gubbio

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Campobasso comunica che "arriva dal Gubbio Gabriele Morelli, terzino classe 1996, pronto ad unirsi ai Lupi per la stagione 2024/25.

Il difensore porta con sé un bagaglio di esperienza considerevole, maturato in diverse categorie del calcio italiano. Ha iniziato la sua carriera professionistica nel Livorno, arrivando a debuttare con la prima squadra in Serie B. Successivamente, è passato alla Juventus Under 23. Dopo l’esperienza in bianconero, è tornato al Livorno, prima di trasferirsi al Südtirol, Messina e Gubbio. Nel suo percorso ha dimostrato versatilità e solidità in campo.

Conosce mister Piero Braglia, che lo ha già allenato in passato e quindi “so bene cosa pretende dai suoi ragazzi”, ha detto Morelli, lasciando intendere la sua volontà di integrarsi rapidamente nel contesto rossoblù".

"Sono felicissimo di questa nuova avventura, non vedo l’ora di iniziare”, le sue prime parole riprese ai canali ufficiali del club.