Livorno, rosa ridotta e niente fideiussione. Bloccate le cessioni di Morelli e Sosa

Nonostante abbiano già un accordo con altre squadre per il difensore centrale Cristian Sosa e per il terzino destro Gabriele Morelli l'addio al Livorno è rinviato. Lo riferisce Il Tirreno in edicola spiegando che la società ha bloccato la cessione dei due – rispettivamente a Ravenna e Sudtirol – a causa della rosa ridotta a disposizione del tecnico Dal Canto e dalla mancanza della fideiussione che permetta ai labronici di operare sul mercato. I due saranno dunque a disposizione del tecnico amaranto in attesa che la situazione si sblocchi in qualche modo.