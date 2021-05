Canzi: "Avevo altre richieste, ma Olbia era la mia priorità: sono felice di continuare qua"

Di ieri, l'ufficialità del rinnovo tra l'Olbia e mister Massimiliano Canzi, giunto alla sua seconda stagione alla guida della formazione gallurese.

Il tecnico, quest'oggi, ha parlato ai canali ufficiali del club di questo accordo trovato: "Olbia era la mia priorità e sono felicissimo di essere qua. Devo ringraziare il presidente e il direttore per questa opportunità. Nonostante avessi ricevuto qualche altra richiesta, ho preferito aspettare di incontrare l'Olbia e in breve tempo abbiamo capito che c'erano tutti i presupposti per continuare insieme".

Il tecnico ripercorre quindi i passi della stagione conclusa e da quella riparte: "Veniamo da una stagione di grandi emozioni, sia nelle cose belle che in quelle meno belle. Mi sono trovato da subito bene e ho come la sensazione di aver lasciato qualcosa di incompiuto. La mia è stata una scelta naturale e doverosa. Il mio lavoro, qui, non è finito".

A proposito della prossima stagione, spazio alla rosa. Dove è stato rinnovato il contratto di Daniele Ragatzu: "Devo dire che io non ho la capacità di risolvere le partite da solo, mentre Daniele sì (ride, ndr), quindi sono molto contento di poterlo allenare anche la prossima stagione. Credo che la sua conferma dica anche di come la società intenda programmare il prossimo campionato. Stiamo parlando di un top player della categoria, nessuna avversaria ha un giocatore simile". Ed ecco quindi che il discorso si amplia: "Ho sempre avuto una sola certezza: è molto meglio adattare il modulo ai giocatori che non il contrario. Detto questo, la mia storia dice che ho spesso usato il trequartista perché consente di giocare in un modo molto elastico. Questo non vuol dire che sicuramente giocheremo in quel modo, anche perché non ce ne sono tanti in giro di trequartisti, però il fatto di partire da una base tattica consolidata ci permetterà di fare tesoro del grande lavoro fatto lo scorso anno".

Conclude: "La speranza più grande è quella di poter rivedere il pubblico allo stadio, per ricevere il calore dei tifosi, sia nel bene che nel male. Il calcio senza tifosi non può esistere e il rimpianto più grande che ho dell'anno trascorso a Olbia è quello di non aver potuto vivere una stagione normale sotto questo punto di vista. Anche per questo, sono felice di essere rimasto".