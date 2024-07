Ufficiale Carpi, dal Verona arriva Amayah: il classe 2000 firma un contratto biennale

vedi letture

Un nuovo innesto per la corsia del Carpi. La società emiliana ha infatti annunciato l'acquisto dal Verona, a titolo definitivo di Precious Amayah. Il giocatore, 30 presenze complessive in Serie D nell'ultima stagione con il Corticella e un gol, ha firmato un contratto con i biancorossi fino al 2026. A darne l'annuncio è la stessa società con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale.

"L’AC Carpi comunica di avere acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Precious Amayah.

Nato a Lagos, ma di nazionalità italiana, Amayah è un calciatore di grande duttilità e temperamento, in grado di ricoprire più ruoli del centrocampo e non solo, avendo giocato in più occasioni in carriera anche da esterno. Classe 2000, cresciuto nelle giovanili dell’Hellas Verona, Amayah arriva in biancorosso dopo esperienze, nell’ordine, nella Primavera scaligera, al Monterosi, al Casale e, negli ultimi 2 anni, al Corticella. Con i bolognesi Amayah si è consacrato, diventando uno dei centrocampisti più affidabili della categoria e mettendo in fila in due anni 66 presenze, condite da 4 gol e 6 assist. Anche per lui, quest’anno, ci sarà il grande salto fra i professionisti.

Amayah ha sottoscritto un contratto di valenza biennale, con scadenza il 30 Giugno 2026".