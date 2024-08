Ufficiale Carpi, in prestito dalla SPAL arriva Puletto. Si lega agli emiliani per una sola stagione

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Carpi comunica "di avere acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Filippo Puletto.

Filippo, versatile mezzala classe 2004, arriva in prestito dalla SPAL, squadra in cui è cresciuto calcisticamente. L’anno scorso, Puletto ha disputato la sua prima stagione in Serie C, mettendo in fila 28 presenze fra Spal (prima parte di stagione) e Trento (in prestito).

Puletto ha sottoscritto un prestito annuale, che lo legherà al club biancorosso fino al 30 Giugno 2025".

Queste le sue prime parole da neo biancorosso, riprese ai canali ufficiali del club: "Il blasone della Piazza e il mister, che ho già avuto nelle giovanili della SPAL, mi hanno convinto fin da subito a venire qua. Ritroverò Forapani, Pezzolato e Verza, con cui ho avuto il piacere di condividere lo spogliatoio nelle giovanili. Non ho avuto dubbi nel venire qui. Forza Carpi!”