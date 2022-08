ufficiale SPAL, primo contratto da pro per il centrocampista Puletto

S.P.A.L. comunica di aver sottoscritto il primo contratto da sportivo professionista con il centrocampista proveniente dal Settore Giovanile Filippo Puletto.

Arrivato alla SPAL nell’estate 2018 per unirsi all’Under 15 spallina, il giovane classe 2004 ha completato l’intera trafila nel settore giovanile biancazzurro, dove nell’ultima stagione ha collezionato anche 11 presenze e 4 reti con la formazione Primavera.

Dopo essere stato uno dei protagonisti dell’Under 17 che ha sfiorato la finale per il titolo nel Campionato Nazionale 2020/2021, Puletto è stato uno degli artefici principali della storica vittoria dello Scudetto Under 18. Oltre ad aver realizzato la rete decisiva per il successo contro la Roma in semifinale, il giovane centrocampista è stato capace di realizzare in totale 12 gol e 5 assist nel Campionato Nazionale Under 18.

Nella stagione appena iniziata ha svolto l’intera preparazione precampionato con la prima squadra di mister Roberto Venturato, mettendo a segno anche quattro reti nelle cinque partite amichevoli disputate.