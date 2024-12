Ufficiale Carpi, rinnovo di contratto per Matteo Cortesi: accordo fino a giugno 2027

L’AC Carpi è lieto di annunciare di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del rapporto con Matteo Cortesi. Il trequartista biancorosso ha sottoscritto un rinnovo di contratto che lo legherà ai nostri colori fino a 30 Giugno 2027.

“A Carpi mi trovo molto bene. Questo rinnovo è stato agevolato dal rapporto che ho con il Presidente. La mia volontà è sempre stata questa, visto che mi trovo molto bene con i miei compagni e con i tifosi, che mi hanno sempre supportato. Carpi è una piazza che merita di rimanere in Lega Pro. In questi anni, voglio dimostrare di meritare la categoria. Sono molto felice di aver prolungato, voglio ripagare la fiducia riposta in me da subito, sul campo!”