Carpi, si rivede Sassi: primo allenamento individuale per lui. E ci sono 4 giocatori in prova

Stagione finita per il Carpi, ma gli allenamenti della formazione biancorossa stanno comunque proseguendo, seppur a ritmi rallentati rispetto alla normale attività di campionato. E proseguono con una novità, quattro giocatori in prova. Erano infatti in campo il difensore classe 2003 Alessandro Sebastianelli, l'attaccante classe '99 Lorenzo Catania e i gemelli classe 2004 Umberto ed Edoardo Seghetta.

Una buona notizia arriva poi dall'infermeria: allenamenti individuale per Sebastiano Sassi, che ha ricominciato a correre dopo l'operazione al crociato.