Carrarese, Baldini sul rigore per l'Alessandria: "L'arbitro se n'è lavato le mani"

Vittoria di rigore per l’Alessandria sulla Carrarese nel posticipo della 27^ giornata di Serie C andato in scena questo pomeriggio. Ad andare in rete dagli undici metri Umberto Eusepi. Sul penalty si è espresso nel dopopartita il tecnico dei toscani Silvio Baldini ai microfoni di RaiSport: "La cosa che mi dispiace è che capitano sempre a noi gli episodi sfortunati. Ci sono delle decisioni che ci penalizzano e mi spiace per i ragazzi perché meritavano un altro risultato. Ha sbagliato il guardalinee perché la chiamata era facilissima. L'arbitro se n'è lavato le mani. Però non bisogna farsi prendere dalla frustrazione e dall'ansia, bisogna continuare a mettere in campo questo tipo di prestazione. Sono contentissimo di quest'ultima, l'unica cosa che ho detto loro è di tenere questa rabbia per giovedì. Deve essere una rabbia producente e non che sfoci in amarezza e angoscia, perché così ci facciamo del male. Per un mese abbiamo giocato con 12-13 elementi e ci hanno sempre ripreso all'ultimo, poi ci sono stati degli episodi strani che ci hanno penalizzato. È una stagione sfortunata: abbiamo 5 giocatori fuori con infortuni seri. Il destino però lo indirizzamo noi: non dobbiamo mollare, nella sofferenza dobbiamo trovare la forza per dimostrare che siamo veramente bravi".